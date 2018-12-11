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مدرب منتخب الشاطئية:هدفنا تخطي نيجيريا والتأهل لكأس العالم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:58 ص
مدرب منتخب الشاطئية:هدفنا تخطي نيجيريا والتأهل لكأس العالم
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الفجر الرياضي
 
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أعرب أحمد عبدالرازق المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، عن سعادته بفوز الفراعنة على مدغشقر برباعية في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وقال "عبدالرازق" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " المنتخب يواجه كوت ديفوار اليوم في لقاء تحصيل حاصل، وسمنح البدلاء فرصة في مباراة اليوم".

وتابع:" لغد الغد أمام نيجيريا الأهم للجهاز الفني في البطولة نظرا لانها ستحسم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للشاطئية".

وواصل: "المنتخب النيجيري في غاية القوة ويمتلك لاعبين محترفين وعلى أعلى مستوى، بجانب المنتخب السنغالي ونتمنى إقصائه في لقاء الغد وخطف أحد بطاقتي التأهل للمونديال".

وتابع: "أول وثاني البطولة يتأهلان رسميا إلى كأس العالم دون النظر لبطل إفريقيا، ونشكر الجماهير على دعمها الدائم للمنتخب ونتمنى إسعادهم والتتويج بالبطولة".

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