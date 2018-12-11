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الفكرة قاتلة.. التفاصيل الكاملة لـ مقلب رامز جلال مع النجوم رمضان 2019

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:06 ص
الفكرة قاتلة.. التفاصيل الكاملة لـ مقلب رامز جلال مع النجوم رمضان 2019
رامز جلال
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الفجر الفني
 
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يستعد الفنان الكوميدي رامز جلال في سرية تامة مثلما اعتاد سابقاً، للموسم الجديد من برنامج المقالب المرتقب في رمضان 2019 فقد بدأت التسريبات والتخمينات حول اسم وفكرة البرنامج وفي هذا الاطار، حيث يحمل البرنامج اسم "رامز خارج نطاق الخدمة". 

تدور فكرة البرنامج حول الاستعانة بمذيع يستدرج الضيوف لتناول مشروب به مخدر، وعند استفاقة الضيف يجد نفسه في غرفة مظلمة مشابهة للقبر، ويدخل عليه شخصان بملابس بيضاء لمحاسبته وكأنه مات.

ولم يتم تأكيد المعلومة من الشركة المنتجة حتى الآن خاصة وأن الفكرة نفسها كانت مطروحة العام قبل الماضي وتم التراجع عن تنفيذها لوجود مخاطر حقيقية تهدد حياة الضيوف أقلها الإصابة بنوبة عصبية حادة.

هذا وبدأ رامز جلال، تصوير فيلمه الجديد "سبع البرومبا" داخل استديو مصر، ويتعاون فيه للمرة الأولى مع الفنانة الشابة جميلة عوض التي تقدم دورها الكوميدي الأول، بعدما تخصصت في تقديم الدراما الاجتماعية والنفسية وبعض الأعمال الرومانسية

الفيلم يحمل اسماً مؤقتاً ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، ومن المنتظر الانتهاء من تصويره منتصف يناير المقبل، على أن يطرح بدور العرض السينمائي في موسم عطلة منتصف العام الدراسي، ليتفرغ بعدها لتصوير الموسم الجديد من برنامج المقالب السنوي الرمضاني.
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