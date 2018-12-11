طفل "كفرناحوم" أفضل ممثل شاب في "نيو مكسيكو"

فاز الطفل زين الرفاعي، بطل فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، بجائزة أفضل ممثل شاب في حفل جوائز نقاد السينما في "نيو مكسيكو" بحسب ما جاء في تغريدة حساب "كفرناحوم".





وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل "زين" الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: "بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني".





الجدير ذكره أن فيلم "كفرناحوم" حصد جائزة لجنة تحكيم "مهرجان كان" السينمائي، وعُرض أيضًا في مهرجان النرويج للأفلام، وحاز على جائزة الجمهور في "مهرجان سيراييفو" للافلام السينمائية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في "هرجان مالبورن" للأفلام السينمائية.