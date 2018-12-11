سعر الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك الثلاثاء 11-12-2018





واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقراره، خلال تعاملات البنوك، اليوم الثلاثاء 11-12-2018، حيث استقرت العملة الأمريكية عند نفس معدلاتها، وسجل الدولار 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع وذلك طبقًا لأحدث التطبيقات الصادرة عن البنك المركزى المصري.









أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018





وسجل سعر صرف الدولار، اليوم، 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 11-12-2018 .









أقل سعر لبيع الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018





بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-12-2018 .









سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى البنك الأهلى المصري





17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع









سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع









سعر الدولاراليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع













سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك كريدى أجريكول





17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى البنك التجارى الدولى





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع









سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع









سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى السوق الموازي





سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.



