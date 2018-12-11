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سعر الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك الثلاثاء 11-12-2018

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:47 ص
سعر الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك الثلاثاء 11-12-2018
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقراره، خلال تعاملات البنوك، اليوم الثلاثاء 11-12-2018، حيث استقرت العملة الأمريكية عند نفس معدلاتها، وسجل الدولار 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع وذلك طبقًا لأحدث التطبيقات الصادرة عن البنك المركزى المصري.



أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018


وسجل سعر صرف الدولار، اليوم، 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال التعاملات الصباحية  اليوم الثلاثاء 11-12-2018.



أقل سعر لبيع الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018


بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع، خلال تعاملات  اليوم الثلاثاء 11-12-2018.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى البنك الأهلى المصري


17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك مصر


17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولاراليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك القاهرة


17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع




سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك كريدى أجريكول


17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى البنك التجارى الدولى


17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى بنك الإسكندرية


17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 فى السوق الموازي


سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.


سعر الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك اليوم الثلاثاء 11-12-2018

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