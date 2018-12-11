قتلى بهجوم انتحاري على فريق من المخابرات الأفغانية

ذكر مسؤول أمني كبير أن هجومًا استهدف أفرادًا من جهاز المخابرات الأفغاني خارج العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء.

وأكد المسؤول أن الهجوم قد أودى بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصاب ستة آخرين.

وقال المسؤول إن الهجوم انتحاري واستهدف فريقا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل لرويترز.