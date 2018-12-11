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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في جميع البنوك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:30 ص
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في جميع البنوك
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تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك،اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في جميع البنوك، حيث شهدت العملة استقرارًا في بعض البنوك وفي البعض الآخر ارتفع سعر الريال، وعند مستوى 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، جاء سعر الريال السعودي طبقًا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.



وجاءت قيمة الارتفاع في سع الريال السعودي، بنحو قرشًا على أسعار البيع والشراء.



أعلى سعر لشراء الريال السعودي


وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-12-2018، في بنك HSBC عند مستوى 4.78 جنيها.


أقل سعر لبيع الريال السعودي


وسجل الريال السعودي أقل سعر للبيع، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-12-2018، في بنك مصر 4.77 جنيها.



سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى cib


4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى بنك مصر


4.76 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى بنك البركة


4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى


4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



 أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في جميع البنوك

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