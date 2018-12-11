ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحكومة الإسبانية تُهدد بإرسال قوات الأمن لإعادة النظام في كتالونيا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:34 ص
الحكومة الإسبانية تُهدد بإرسال قوات الأمن لإعادة النظام في كتالونيا
شرطة إقليم كتالونيا
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

هددت الحكومة الإسبانية، أمس الإثنين، حكومة إقليم كتالونيا بتدخل قوات وأجهزة أمن في الإقليم إذا لم تنفذ شرطة الإقليم المهام الموكلة إليها، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة انتهاكات خطيرة للنظام العام في كتالونيا.

 

وبعثت الحكومة التي يرأسها بدرو سانشيز برسائل إلى حكومة كتالونيا مطالبةً بإيضاحات عن الانتهاكات الخطيرة للأمن العام وحركة السير في مطلع الأسبوع الجاري، متهمةً شرطة الإقليم بالإخلال بمهامها، ما قد يستلزم تدخل قوات أمن تابعة لحكومة مدريد.

 

وشدد وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا في رسالته إلى وزير داخلية الإقليم ميكل بوش، على أن الأحداث التي شهدتها عدة طرق في كتالونيا تمثل إخلالاً خطيراً بالنظام العام وأمن حركة السير والتي رغم حضور قوات الأمن المحلية "موسوس". 

 

ودعا الوزير مسؤولي حكومة كتالونيا لإصدار التعليمات اللازمة أو أنه سيصدر أمراً بتدخل قوات وأجهزة أمن تابعة لحكومة مدريد لتضمن الحصول على حقوق وأمن المواطنين.

 

وتعود الوقائع إلى مطلع الأسبوع الجاري حين أعلن رئيس الإقليم جواكيم تورا تأييده للنموذج السلوفيني من أجل الاستقلال، قائلاً: "قرّر السلوفينيون المضي قدماً مهما كانت النتائج، فلنفعل مثلهم ونحن مستعدون لكل شيء لنعيش أحراراً".

 

وأثارت التصريحات قدراً كبيراً من الانتقادات الحادة لتورا وازدادت شدتها أمس بالإجماع على وصف رئيس كتالونيا بـ"غير المسؤول".

المزيد عن: قوات الأمن شرطة إقليم كتالونيا الحكومة الاسبانية اعادة النظام اسبانيا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 9:20:02 AM