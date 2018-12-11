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"رجوي" تدعو أبناء الأهواز إلى دعم مضربي إيران

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:26 ص
رجوي تدعو أبناء الأهواز إلى دعم مضربي إيران
مريم رجوي
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وكالات
 
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قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن إضراب وتظاهرات العمال الشجعان في المجموعة الوطنية للصلب في الأهواز، يدخلان شهرهما الثاني.

 

ودعت روجي، عبر حسابها على موقع تويتر، جميع أبناء الأهواز لاسيما الشباب المناضلين إلى الاتحاد معهم.

 

ووجهت التحية للمضربين الذين وقفوا متلاحمين بوجه الممارسات المضللة للنظام وقالوا لا ننسحب من الشوارع حتى نخذلكم

المزيد عن: مضربي إيران مريم رجوي ايران أبناء الأهواز
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