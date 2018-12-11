أحمد شوبير: لماذا لا يفوز الزمالك أو بيراميدز بالدوري؟

تحدث أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن بطل الدوري المصري هذا الموسم.









وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ليه الزمالك مياخدش الدوري، ليه بيراميدز مياخدش الدوري؟".









متابعًا "فوز الزمالك او بيراميدز او غيرهم، لا يزعجني كأهلاوي فوز أي نادي أخر غير الأهلي بالدوري، الزمالك فاز بالدوري 12 مرة من قبل".



