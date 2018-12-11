عرض فيلم ورد مسموم في سينما الزمالك





تعرض سينما الزمالك اليوم فيلم "ورد مسموم" في السابعة مساءً، بحضور مخرج ومؤلف الفيلم أحمد فوزى صالح.





تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الفقيرة المتاخمة للقاهرة، حي المدابغ الذي يعيش كل من فيه مهددين بالإيقاع الذي لا يرحم لماكينات الدباغة، بالمجففات التي تدور مهشمة عظام الحيوانات، وبمخاطر مياه الصرف المسممة في كل مكان، داخل هذا العالم الصعب تتمسك "تحية" دون أمل بشقيقها "صقر" الذي يكمن حلمه الوحيد في الهرب من حياة المدابغ.





جدير بالذكر أن فيلم ورد مسموم اقتنص 3 جوائز في مسابقة آفاق عربية التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين وهي جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، إلى جانب جائزة أحسن فيلم عربي، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب.



