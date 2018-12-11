متحدث البرلمان: هيئة الرقابة الإدارية أصبحت مستقلة

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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان كان مهتما بوجود نصوص قانونية واضحة ورادعة في محاسبة الفساد، ومنها قانون هيئة الرقابة الإدارية.



وأضاف "حسب الله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على التلفزيون المصري، أن الهيئة كانت غير مستقلة وتتبع مجلس الوزراء، وكان يجب تمكينها.



وأشار إلى أن أهم التعديلات هو اعتبار الهيئة جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ويتم تعين رئيسها من الرئيس كل 4 سنوات، مع تأهيل أعضائها ولذلك تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.