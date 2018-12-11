وزير التنمية الأسبق: الفساد الإداري أخطر وأشد بمراحل من المالي



وأضاف "محمود" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على التلفزيون المصري، أن عدم اتخاذ قرار معين في وقت معين يتسبب في خسارة المليارات، وهذا أكبر من أي رشاوى.



ولفت إلى أن تعيين الأقارب نوع من الفساد، موضحا أن بعض المؤسسات يسيطر عليها عائلة معينة، وأن استعمال موارد الدولة في اتجاهات خاطئة يعتبر فساد، لافتا إلى أن أحد المسئولين أخذ 20 شابا يعملون معه إلى منزله لكي يحسبوا عدد الطوب في المنزل الجديد الخاص به، لوجود خلافات بينه وبين المقاول.



وشدد على أن الإرادة السياسية في السابق لم يكن لديها رغبة في مكافحة الفساد بصورة صحيحة.

قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الفساد الإداري في مصر أخطر وأشد بمراحل من الفساد المالي.