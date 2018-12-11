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نقيب المأذونين: أرفض حذف خانة الديانة بالبطاقة لهذا السبب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
نقيب المأذونين: أرفض حذف خانة الديانة بالبطاقة لهذا السبب
الشيخ إسلام عامر - نقيب المأذونين
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه ضد إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، لأن معوقاتها كثيرة جدًا بسبب تشابه الأسماء مع الأخوة المسيحيين في مصر، مثل "ناريمان فريد إبراهيم"، و"إبراهيم فريد إبراهيم"، وهذه الأسماء يمكن أن تكون مسيحية أو مسلمة.

وأضاف "عامر"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه سيكون مطالبًا بإلزام من يأتي للزواج بإحضار شهادة بأنه مسلم الديانة.

وتابع أن هذا سيخلق مشكلة أخرى في مسألة ديانة الشهود، لأنه "مينفعش شهادة المسيحي في عقد الزواج"، ويجب أن يكونوا الشهود مسلمين، ونفس الأمر في توثيق المسيحيين، موضحا أنه يرفض القانون لأن مشاكله كثيرة ويشوه صورة المصريين.
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