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أحمد مكي يتصدر قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب بعد حلقته في "معكم" مع منى الشاذلي (فيديو)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
أحمد مكي يتصدر قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب بعد حلقته في معكم مع منى الشاذلي (فيديو)
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تصدر أحمد مكي، قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب بعد حلقته في "معكم" مع منى الشاذلي حيث تجاوزت الحلقة 2.025.092 مشاهدة. 

مكي، تحدث خلال اللقاء عن عدد من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، إضافة إلى كشفه جزءًا من أعماله المقبلة.

كما تحدث مكي كذلك عن محنة مرضه وكيف أثرت فيه وغيرت حياته للأفضل.

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