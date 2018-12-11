مستشارة الاتحاد الإفريقي: الأطباء المصريين سمعتهم فوق الوصف في أفريقيا



وأضافت "نجم"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن اللهجة المصرية مفهومة لدى جميع الدول العربية، رغم أننا كمصريين لا نفهم لهجاتهم جميعا، وقد أدى الإعلام المصري لنشر اللهجة المصرية.



وأشارت مستشارة الاتحاد الأفريقي، أن الأطباء المصريين سمعتهم فوق الوصف في مستشفيات رواندا، وهناك أطباء سمعتهم تخطت حدود رواندا ويأتي لهم مرضى من دول أفريقية أخرى، وهذا يوجد به فائدة لمصر.

قالت الدكتورة نميرة نجم، المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، إنه لا يمكن إغفال دور القوى الناعمة في العلاقات الدولية، مؤكدة أن أهميتها تزيد في السنوات المقبلة، ومن هذه القوى الناعمة هو الإعلام الذي يستطيع نشر ثقافة دولة ما.