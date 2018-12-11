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شوبير يختار حارس المنتخب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:25 ص
شوبير يختار حارس المنتخب
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الفجر الرياضي
 
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أشاد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، بمستوى محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة.


وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" جنش يقدم مستوى جيد، نراقبه و"تحت عنينا" ، وهو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب فى الوقت الحالي.


واتم : على عكس محمد عواد "اللى بنسمع عنه من التلفزيون".

المزيد عن: شوبير حارس المنتخب جنش برنامج الماتش المنتخب أحمد شوبير
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