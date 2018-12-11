موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي بالبطولة العربية والقنوات الناقلة

يخوض فريق الإسماعيلي مباراة قوية أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك في إياب دور 16 من البطولة العربية للأندية، يوم الثلاثاء والموافق 11 ديسمبر.









وتقام مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في البطولة العربية للأندية على ملعب "محمد الخامس" وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت مكة المكرمة.









وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بنتيجة 0-0 علي ستاد الإسماعيلية، حيث فشل الدراويش في تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.









وستكون مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربي بالبطولة العربية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1 HD".









ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي بإياب دور 16 من البطولة العربية عبر موقع الفجر الرياضي.



