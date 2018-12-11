متحدث البرلمان: البيروقراطية والتكاسل عن العمل من أنواع الفساد



وأضاف "حسب الله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على التلفزيون المصري، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ أربعة سنوات، موضحا أن الفساد ليس هو الموظف المرتشي فقط، بل أيضا البيروقراطية، والتكاسل عن العمل، وإهدار وقت العمل.



وأشار إلى أن الدولة أكدت أنها لديها إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، مشددا على أن المواطن لن يشعر بالتنمية بسبب الفساد.

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الفساد ليست ظاهرة مصرية خالصة، بل هو ظاهرة عالمية، وهناك إرادة دولية حالية لمكافحته.