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تعرف على عدد مشاهدات "طاق طاقية" للكينج منير (فيديو)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:31 ص
تعرف على عدد مشاهدات طاق طاقية للكينج منير (فيديو)
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الفجر الفني
 
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طرح الفنان الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,189,598 مشاهدة. 

ويقول مطلع الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبي راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عاوزة تروح لكن قلبي فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".

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