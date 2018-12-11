عرض "Aquaman" بالسعودية قبل طرحه بأمريكا (فيديو)





تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية فيلم الأكشن "Aquaman" يوم 13 ديسمبر الجارى وذلك قبل عرضه بالولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر الجاري.





وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر "Aquaman" حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، الذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.





"Aquaman" بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش.

والفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.



