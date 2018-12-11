ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عرض "Aquaman" بالسعودية قبل طرحه بأمريكا (فيديو)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:58 ص
عرض Aquaman بالسعودية قبل طرحه بأمريكا (فيديو)
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية فيلم الأكشن "Aquaman" يوم 13 ديسمبر الجارى وذلك قبل عرضه بالولايات المتحدة يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر "Aquaman" حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، الذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

 "Aquaman" بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش.
 
والفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الولايات المتحدة الفجر الفني السعودية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
2
x
22:00
2
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 6:20:01 AM