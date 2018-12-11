أبرزها حصولها على ماجستير إدارة أعمال.. 11 معلومة عن فريال يوسف في عيد ميلادها
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:49 ص
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
تحتفل الفنانة التونسية فريال يوسف، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١١ معلومة عنها.
١- ولدت فريال في الحادي عشر من ديسمبر ١٩٨٠، في مدينة قرطاج بتونس.
٢- حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة والماجستير في إدارة الأعمال.
٣- شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، وقدمت أدورًا صغيرة في فوازير رمضانية في تونس.
٤- انطلقت مسيرتها الفنية وهي في السابعة عشر من عمرها، من خلال مشاركتها في المسلسل التونسي "المتحدي" عام 1997.
٥- توالت مشاركاتها في المسلسلات التونسية، فقدمت أدوارًا في مسلسلات "غالية وعشقة وحكايات"، و"خضراء والكنز"، و"دروب المواجهة"، و"قمرة سيدي المحروس".
٦- إلى جانب المسلسلات التونسية، مثلت فريال في المسلسل الخليجي "سر الحياة".
٧- قدمت لمصر للعمل مديرة تسويق في شركة خاصة، ولكنها تركت عملها بعد عام، وعادت للتمثيل.
٨- كان فيلم "بالألوان الطبيعية" ٢٠٠٩، أول أعمالها في مصر، وحصدت عن دورها بالفيلم على جائزة أفضل ممثلة بطلة ثانية من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2010.
٩- تعددت مشاركاتها في المسلسلات المصرية، نذكر منها: "ملكة في المنفى، خاتم سليمان، نقطة ضعف، اﻹخوة".
١٠- إلى جانب التمثيل، كان لفريال تجربة في التقديم التلفزيوني، حيث قدمت النسخة التونسية من برنامج "المعجبين وعمايلهم" في رمضان ٢٠١١.
١١- تزوجت في عام ٢٠١١، من رجل أعمال مصري، ولكنهما تطلقا بعد 8 أشهر.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن فريال يوسف عيد ميلاد سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements