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أبرزها حصولها على ماجستير إدارة أعمال.. 11 معلومة عن فريال يوسف في عيد ميلادها

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:49 ص
أبرزها حصولها على ماجستير إدارة أعمال.. 11 معلومة عن فريال يوسف في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 
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تحتفل الفنانة التونسية فريال يوسف، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١١ معلومة عنها.

١- ولدت فريال في الحادي عشر من ديسمبر ١٩٨٠، في مدينة قرطاج بتونس.

٢- حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة والماجستير في إدارة الأعمال.

٣- شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، وقدمت أدورًا صغيرة في فوازير رمضانية في تونس.

٤- انطلقت مسيرتها الفنية وهي في السابعة عشر من عمرها، من خلال مشاركتها في المسلسل التونسي "المتحدي" عام 1997.

٥- توالت مشاركاتها في المسلسلات التونسية، فقدمت أدوارًا في مسلسلات "غالية وعشقة وحكايات"، و"خضراء والكنز"، و"دروب المواجهة"، و"قمرة سيدي المحروس".

٦- إلى جانب المسلسلات التونسية، مثلت فريال في المسلسل الخليجي "سر الحياة".

٧- قدمت لمصر للعمل مديرة تسويق في شركة خاصة، ولكنها تركت عملها بعد عام، وعادت للتمثيل.

٨- كان فيلم "بالألوان الطبيعية" ٢٠٠٩، أول أعمالها في مصر، وحصدت عن دورها بالفيلم على جائزة أفضل ممثلة بطلة ثانية من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2010.

٩- تعددت مشاركاتها في المسلسلات المصرية، نذكر منها: "ملكة في المنفى، خاتم سليمان، نقطة ضعف، اﻹخوة".

١٠- إلى جانب التمثيل، كان لفريال تجربة في التقديم التلفزيوني، حيث قدمت النسخة التونسية من برنامج "المعجبين وعمايلهم" في رمضان ٢٠١١.

١١- تزوجت في عام ٢٠١١، من رجل أعمال مصري، ولكنهما تطلقا بعد 8 أشهر.
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