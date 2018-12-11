أبرزها حصولها على ماجستير إدارة أعمال.. 11 معلومة عن فريال يوسف في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة التونسية فريال يوسف، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١١ معلومة عنها.





١- ولدت فريال في الحادي عشر من ديسمبر ١٩٨٠، في مدينة قرطاج بتونس.





٢- حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة والماجستير في إدارة الأعمال.





٣- شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، وقدمت أدورًا صغيرة في فوازير رمضانية في تونس.





٤- انطلقت مسيرتها الفنية وهي في السابعة عشر من عمرها، من خلال مشاركتها في المسلسل التونسي "المتحدي" عام 1997.





٥- توالت مشاركاتها في المسلسلات التونسية، فقدمت أدوارًا في مسلسلات "غالية وعشقة وحكايات"، و"خضراء والكنز"، و"دروب المواجهة"، و"قمرة سيدي المحروس".





٦- إلى جانب المسلسلات التونسية، مثلت فريال في المسلسل الخليجي "سر الحياة".





٧- قدمت لمصر للعمل مديرة تسويق في شركة خاصة، ولكنها تركت عملها بعد عام، وعادت للتمثيل.





٨- كان فيلم "بالألوان الطبيعية" ٢٠٠٩، أول أعمالها في مصر، وحصدت عن دورها بالفيلم على جائزة أفضل ممثلة بطلة ثانية من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2010.





٩- تعددت مشاركاتها في المسلسلات المصرية، نذكر منها: "ملكة في المنفى، خاتم سليمان، نقطة ضعف، اﻹخوة".





١٠- إلى جانب التمثيل، كان لفريال تجربة في التقديم التلفزيوني، حيث قدمت النسخة التونسية من برنامج "المعجبين وعمايلهم" في رمضان ٢٠١١.





١١- تزوجت في عام ٢٠١١، من رجل أعمال مصري، ولكنهما تطلقا بعد 8 أشهر.