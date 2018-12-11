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عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز عطارة وينصب عدة حواجز في محيط رام الله

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز عطارة وينصب عدة حواجز في محيط رام الله
الاحتلال الإسرائيلي
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أ ش أ
 
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز عطارة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز وأطلقوا عددا من القنابل المضيئة فى الأجواء، قبل أن يقتحموا عدة محال تجارية فى بلدة بيرزيت القريبة ويستولوا على تسجيلات كاميراتها.

وأضافوا أن عددا من المركبات العسكرية الإسرائيلية تمركزت قرب مخيم الجلزون، فى حين انتشرت قوة من المشاة فى جبال قرية عطارة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل قرية دورا القرع، وآخر على مفترق بلدة سردا شمال رام الله، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين فى كلا الاتجاهين على المدخل الشمالى لمدينة البيرة المتاخمة لرام الله، وشرعت بعمليات تفتيش دقيقة لمركبات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين، على مدخل بلدة بيتين شرق رام الله ، وأوضح شهود عيان أن عشرات المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين المارة من تلك المنطقة بالحجارة، ما أدى إلحاق أضرار بعدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنوب نابلس هاجم مستوطنون منزلا بالحجارة على أطراف بلدة حوارة ، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا منزل المواطن أحمد لطفى الذى يقع على اطراف البلدة بالحجارة، دون وقوع اصابات.
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