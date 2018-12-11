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عاجل.. حسام حسن يرد على تدريب الأهلي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:47 ص
عاجل.. حسام حسن يرد على تدريب الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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علق حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز على شائعات ارتباط اسمه بتدريب الأهلي في الفترة القادمة.


وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون، الذى يقدمة الإعلامى سيف زاهر: لم يتحدث معي أحدا من إدارة النادي الأهلي حول تدريب الفريق.


وأضاف: احترم عقدي مع نادي بيراميدز ولكن يظل النادي الأهلي رمز واسم كبير، تواجدت بين جدرانه 22 عاماً وكنت بجانب إبراهيم من أفضل 20 كابتن بالنادي.
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