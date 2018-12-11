محمد الشرنوبي ضمن أفضل صناع الموسيقى في العالم

اختارت إحدى الشركات العالمية ذات الاهتمام بالموسيقى المطرب محمد الشرنوبي، ضمن أفضل صناع الموسيقي في العالم خلال عام 2018





وحصد الشرنوبي أفضل مطرب صاعد ليوضع اسمه بجوار الكبار في عالم الغناء، وأكد الشرنوبي أن هذا انجاز كبير لم يكن يتوقعه ولكنه بالتأكيد يعطيه دفعة قوية لمزيد من الاصرار علي تحقيق أحلامه وعدم التنازل عنها بحد تعبيره.





كان الشرنوبي، حقق نجاحًا كبيرًا بتحقيق أغنيته الأولى "النفسية" أعلى مشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدرت الأغنية تطبيق أنغامي.





كما حقق نقلة أيضًا على مستوي التمثيل بتصدر مسلسله "كأنه امبارح" أعلى المشاهدات وتواجده وسط نجوم كبار في أضخم إنتاج سينمائي لهذا العام فيلم "الممر" للمخرج الكبير شريف عرفة.