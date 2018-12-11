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خالد الجندي: من يظن أن الله يدلل الرجال فقط في الجنة فهو لا يعرف الله

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:41 ص
خالد الجندي: من يظن أن الله يدلل الرجال فقط في الجنة فهو لا يعرف الله
الشيخ خالد الجندي - الداعية الإسلامي
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن من يتحدثون عن أن الله خص الرجال في الجنة بنوع من التكريم ولم يخص به النساء فهم لا يعرفون الله.

جاء ذلك خلال رد "الجندي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، على سؤال: لماذا يتحدث المشايخ عن النعيم في الجنة وكأنه يخص الرجال فقط؟

وتابع، أن من يظن أن الله يدلل الرجال في الجنة، ولا يدلل النساء فهو لا يعرف الله، مشددًا على أن "حتة التنعيم" متروكة لله، والطريقة لا يستطيع أحد أن يتخيلها، ومش من حق حد يتدخل فيما لا يخصنا.. وكل المشايخ الذين وصفوا بالطريقة الدقيقة هؤلاء يكذبون على القرآن ورسول الله صلي الله عليه وسلم".
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