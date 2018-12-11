موعد مباراة إنتر ميلان وإيندهوفن بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إيندهوفن الهولندي، يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساءً علي ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 4 HD.





وتضم المجموعة الثالثة كل من:-





1- برشلونة.





2- توتنهام هوتسبير.





3- إيندهوفن.





4- إنتر ميلان.





ويسعى نادي إنتر ميلان الإسباني، لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته المخيبة في الموسم الماضي.





ويرغب فريق إيندهوفن، في تقديم أداء مشرف خلال دور المجموعات، وتحقيق انجاز الوصول إلي الدور القادم.





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