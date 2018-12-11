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شاهد.. ريهام سعيد ترقص باليه أعلى كوبري قصر النيل

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:40 ص
شاهد.. ريهام سعيد ترقص باليه أعلى كوبري قصر النيل
الإعلامية ريهام سعيد
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نعيم يوسف
 
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قامت الإعلامية ريهام سعيد، بأداء رقصة باليه أعلى كوبري قصر النيل.

جاء ذلك خلال تقديمها لفقرة في برنامجها "صبايا" المذاع على قناة الحياة الفضائية، مع فتاة محجبة وترقص بالية في شوارع مصر.

وأكدت الفتاة أنها تواجه بعض الانتقادات لأنها محجبة وترقص بالية، موضحة أنها التقطت العديد من الصور في الشارع من أجل تنشيط السياحة.

وبعد وصلة رقص أعلى الكوبري، أكدت "سعيد"، أنهما لم يتعرضا للتحرش أو المضايقة من المارة.


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