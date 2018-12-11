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بث مباشر بدون تقطيع DW عربية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
بث مباشر بدون تقطيع DW عربية
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" DW عربية " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

 

و" قناة " DW عربية  - بث حي لقناة الحياة " هي قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.

 

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

 

DW عربية تردد: 11900 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500

 

 

 

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