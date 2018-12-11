موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد منافسه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساءً علي ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.









وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 1 HD.









وتضم المجموعة الثالثة كل من:-





1- برشلونة.





2- توتنهام هوتسبير.





3- إيندهوفن.





4- إنتر ميلان.









ويسعى نادي برشلونة الإسباني، لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته المخيبة في الموسم الماضي.









ويرغب فريق توتنهام هوتسبير، في تقديم أداء مشرف خلال دور المجموعات، وتحقيق انجاز الوصول إلي الدور القادم.





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