موعد مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراة صعبة ضد نادي نابولي الإيطالي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.









ويرى البعض أن المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.









وتقام مباراة ليفربول ونابولي، يوم الثلاثاء والموافق 11 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب الانفيلد.









وستنقل مباراة نابولي وليفربول بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 2 HD" الرياضية.









وسيتم نقل مباراة ليفربول ونابولي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.









وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.









ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة نابولي وليفربول بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.



