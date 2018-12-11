تامر أمين يقع في موقف محرج على الهواء بسبب "عطل لمبة"

وقع الإعلامى تامر أمين، في موقف محرج على الهواء أثناء حديثه مع الكابتن حمدي نوح نجم نادي الإسماعيلي ومدرب محمد صلاح، قبل انطلاق رحلة احترافه بعدما حدث حريق لإحدى "اللمبات" داخل الاستوديو.





وأضاف تامر خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية "النهار:، أن النجم المصرى محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول يختزل طاقته لتفجير المفاجآت.



