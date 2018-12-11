الجزيرة يواجة بتروجت بالجبل الأخضر

اخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم نادي الجزيره بمطروح بتغيير ملعب مباراته مع بتروجيت في دور الـ 16 لمسابقه كاس مصر لتقام يوم 18 ديسمبر بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر بدلا من استاد الإسماعيلية كما كان مقررا من قبل.









وقال إبراهيم صلاح المشرف العام علي الكره بنادي الجزيرة لـ "الفجر الرياضي" بأن اللجنة المسابقات اخطرت الجزيرة ايضا بتعديل موعد لقائه في القسم الثاني، أمام فاركو لتقام السبت 22 ديسمبر بدلا من الخميس 20 ديسمبر.









يذكر أن نادي الجزيره بمطروح كان قد حقق مفاجأه في دور الـ 32 بفوزه علي المصري بهدفين لهدف.



