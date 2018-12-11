توخيل يوضح موقف نيمار من المشاركة في مواجهة النجم الأحمر

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن نجم الفريق نيمار جونيور شارك في تدريبات الفريق وأن التدريب الأخير سيحدد قدرته على المشاركة في لقاء النجم الأحمر غدا الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









وقال توخيل في تصريحات في المؤتمر الصحفي بالعاصمة الصربية بلجراد: "نيمار سينتظم في التدريبات معنا الليلة، لقد أدى فقرات منفردة أمس الأحد وإذا سارت الأمور على ما يرام في التدريب الأخير فإنه سيكون قادرا على المشاركة في اللقاء".





وأضاف : " إيريك ماكسيم تشوبو موتينج يعاني أيضا من بعض الآلام وسيخضع لفحص في مران الليلة للتأكد من مدى جاهزيته".









وتابع : "الفوز في بلجراد سيكون تحديا كبيرا فالمهمة ليست سهلة، لا نفكر في إمكانية الفوز من عدمه بل الأكيد أن فرصتنا في أيدينا غدا أمام فريق مميز مثل النجم الأحمر".









وأردف قائلاً : "نحتاج لتقديم نفس الأداء والظهور بنفس الشخصية التي ظهرنا بها ضد ليفربول، لقد كانت أشبه بمباراة قبل النهائي ولابد من الفوز بها ونحن جاهزون لتكرار الأمر في اللقاء الأخير بالمجموعة".









وعن حراسة مرمى الفريق الباريسي غدا، قال توخيل :" سيتشاور مع الحارسين جيانلويجي بوفون وألفونس أريولا وسيتوقف الأمر أيضا على حالة الثنائي في المران الأخير قبل اللقاء".









وواصل : " لن اهتم بنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين ليفربول ونابولي وساحاول إبعاد اللاعبين عن تأثير أي نتيجة فيها".









واختتم توخيل تصريحاته قائلاً : "الأمر سهل ومعقد في نفس الوقت، سهل إذا نجحنا في الفوز وصعب إذا تعادلنا، بالطبع سنحاول التحكم في النتيجة أو إجراء تعديلات في آخر 10 أو 15 دقيقة والأكيد أننا سنلعب من أجل الفوز منذ البداية".









يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني بالمجوعة الثالثة برصيد 8 نقاط خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة ومتفوقا على ليفربول الثالث بنقطتين.



