خاص| أزمة مادية قد تطيح بمحمد عودة من تدريب أهلي بني غازي

تحوم شكوك كبيرة حول رحيل المصري محمد عودة من تدريب فريق أهلي بني غازي الليبي في الفترة القادمة بسبب تأخر المستحقات المالية للاعبين.









وبدأت الأزمة منذ ستة أشهر حيث لم يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المادية ، الامر الذي دفعهم لاتخاذ موقف وعدم خوض المران منذ خمسة أيام.









ويخوض السبت المقبل اهلي بني غازي مباراة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ولقاء العودة سيكون بجنوب إفريقيا الاحد 23 ديسمبر.



