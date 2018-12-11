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خالد الجندي: الجهاد من أهم بوابات دخول الجنة.. ولكن بإذن ولي الأمر وحده

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
خالد الجندي: الجهاد من أهم بوابات دخول الجنة.. ولكن بإذن ولي الأمر وحده
الشيخ خالد الجندي
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن تفسير الآية الموجودة في سورة التوبة وتقول "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ"، يعني القتال في الحرب، وليس "القتل".

وأضاف "الجندي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن ولي الأمر الموجود في ذلك الوقت هو الوحيد الذي له الحق في أن يأذن بالجهاد، الذي يعتبر من أهم بوابات دخول الجنة، ولكن بشروط من؟ وقواعد من؟ وإذن من؟

وتابع أنه لا يجب أن يتحدث أحد في تفسير القرآن، إلا لو كان يعرف في اللغة العربية، مشددا على أن محاربة الإرهاب لابد أن تبدأ بتعلم اللغة العربية، لأنه سيساهم في الفهم الحقيقي لنصوص القرآن والسنة.

وشدد على أن الجهاد في الإسلام يكون دفاعيًا، وعن يقين، وبإذن ولي الأمر فقط، وله الحق في مد القتال أو وقفه، لافتا إلى أن هناك أمر للرسول بأن يحمي المشركين إذا استجاروا به.
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