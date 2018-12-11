أبلة فاهيتا: "بحب أتجسس على محمد صلاح"
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
مريم الشريف
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قالت أبلة فاهيتا، إنها تحب التجسس على أخبار الآخريين، لافتة إلى أن أهم شخص تتابع أخباره دائمًا هو نجم المنتخب الوطني كابتن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وأكدت خلال لقائها فى برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، المعروض على شاشة "إم بي سي"، أن صلاح نجم كرة ناجح، والكل يهتم بالتعرف على آخر أخباره والتعلم منه.
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