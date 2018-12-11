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الاتحاد يفتقد خدمات نجمه أمام الباطن

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:39 ص
الاتحاد يفتقد خدمات نجمه أمام الباطن
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مني العوضي
 
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أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها المغربي الدولي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي اتحاد جدة إصابته بتمزق في عضلة أعلى الفخد ويحتاج على إثرها الراحة لمدة 3 أيام.


وكان الأحمدي قد تعرض للإصابة في مباراة الاتحاد الماضية أمام الفيصلي في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح الفيصلي 2-1.


جدير بالذكر فأن نادي اتحاد جدة يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط من 9 هزائم و3 تعادلات في المنافسة ولم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن.


ويلتقي الاتحاد مع الباطن يوم الجمعة المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

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