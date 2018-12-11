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أبلة فاهيتا: أنوي الابتعاد عن الألفاظ البذيئة لأني موهوبة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:15 ص
أبلة فاهيتا: أنوي الابتعاد عن الألفاظ البذيئة لأني موهوبة
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مريم الشريف
 
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أفصحت أبلة فاهيتا، عن نيتها الابتعاد عن أي ألفاظ بذيئة، خلال برنامجها الفترة المقبلة.

وأكدت خلال برنامج "تخاريف" المعروض على شاشة "إم بي سي" أنها موهوبة ويمكنها فرض نفسها على الساحة الإعلامية دون صدور أي إساءات منها.

وأضافت ساخرة: "لو قصرت لساني شعبيتي هتكون أكبر"، لافتة إلى أنها قررت تطوير ذاتها.
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