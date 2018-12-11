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برشلونة يرفض خوض لقاء جيرونا في ميامي الأمريكية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:35 ص
برشلونة يرفض خوض لقاء جيرونا في ميامي الأمريكية
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ريهام عبد المحسن
 
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عقد مجلس إدارة نادي برشلونة اليوم الإثنين جلسة عادية في كامب نو ناقش خلالها ملف مباراة جيرونا والتي تسعى رابطة الليجا لإقامتها في مدينة ميامي الأمريكية.


وأشار البيان الرسمي لبرشلونة إلى أن مجلس إدارة النادي قرر عدم لعب المباراة ضد جيرونا في ميامي لعدم وجود إجماع حول هذا الاقتراح.


وكان برشلونة قد أعلن موافقته على خوض المباراة خلال الفترة الماضية ولكنه تراجع باعتبار أن المشروع لن يكون قادرا على الازدهار دون التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف(اللاعبون والمسؤولون).


يُذكر أن الاتحاد الإسباني رفض اقتراح إقامة مباريات الدوري خارج إسبانيا وهو ما تسعى لتطبيقه رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس.

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