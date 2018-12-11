إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان (صور)

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أصيب قائد سيارة ملاكي، منذ قليل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارته بالقُرب من مطلع الكوبري 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، أمام مقر شركة "النساجون الشرقيون" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالقُرب من مطلع كوبري 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، أمام مقر شركة "النساجون الشرقيون" بدائرة القسم.



وانتقل العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، وقوة مكبرة من القسم، بمشاركة النقيب إسلام الشناوي، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب السيارة رقم 936 "س ف ق" ملاكي، وإصابة قائدها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.