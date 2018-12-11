هذه حقيقة القضايا المرفوعة ضد أبلة فاهيتا









نفت أبلة فاهيتا، وجود أى قضايا مقامه ضدها، لافتة الانتباه إلى أنه لم يتم مقاضاتها سوى فى قضية واحدة فقط منذ فترة طويلة وهذه القضية تم حفظها.وأضافت خلال برنامج "تخاريف" المعروض على شاشة "إم بي سي"، ساخرة: "كاتبه كل حاجة باسم بنتي كركورة علشان أأمن على نفسي، لو أي قضية اترفعت ضدي".