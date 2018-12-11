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عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:16 ص
عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد
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الفجر الرياضي
 
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فجر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري مفاجأة خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد عن مستقبل محمد يوسف المدير الفني المؤقت الحالي للفريق.


وقال شوبير في حواره "محمد يوسف قد يستمر مدربًا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".


متابعًا "الخطيب عائد من عملية جراحية كبيرة وخطيرة ومن الطبيعي ان لا ينغمر في ملفات الكرة سريعًا".

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