ريهام سعيد: "أنا بشرب شيشة.. وجدتي كانت تدخن السجائر" (فيديو)



وشددت على أنها "إنسانة طبيعية.. بتنرفز وبضايق وبتعصب وبغلط، ومؤخرأً بقيت عصبية جدًا"، لافتة إلى أنها أجلت الحديث في مسألة "الشيشة"، لأن هذا الأمر يخصها.



وأشارت إلى أنها لا تؤيد أن تدخن السيدات السجائر، سواء في السيارة أو الشارع، مؤكدة: "هو مش عيب أكيد بس مش حلو"، لافتة إلى أن جدتها كانت تدخن السجائر وكانت تحافظ على صحتها، وتوفت وهي لديها 95 عامًا.









اعترفت الإعلامية ريهام سعيد، بتدخين "الشيشة"، مؤكدة: "أنا بشرب شيشة.. وأنا حرة أعمل اللي أنا عايزاة"وقالت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة، الفضائية، إنها لأول مرة تخرج للناس وتقول لهم على شيء خطأ هي تفعله، وتدعوهم ألا يفعلوا ذلك.