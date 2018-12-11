آية حسني عن ديفليه البحيري: "فنان عالمي وتصميماته خيالية"
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
ظهرت الإعلامية آية حسني مقدمة برنامج "العيلة" على شاشة قناة "الحياة" خلال عرض ديفليه مصمم الأزياء المصري والعالمي هانى البحيري، وسط حضور عدد جماهيرى كبير من نجمات الفن والمجتمع الذى يقام فى أحد فنادق القاهرة الكبري.
وأكدت الإعلامية، أن هاني البحيري، من المفضلين لها وأنه يعد من أمهر الشخصيات فى مجاله، لافتة إلى أن عرض الأزياء أكثر من رائع والتصميمات خالية وجودتها على مستوى عالي.
وحضر عرض الأزياء، عدد كبير من الفنانات على رأسهم بوسي شلبي وإلهام شاهين وليلى علوي ونيكول سابا، فضلًا عن التقديم الكوميدي الذي ظهرت به أبلة فاهيتا، في بداية العرض.
المزيد عن: هاني البحيري نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما ديفيليه دراما ايه حسني الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements