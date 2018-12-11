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آية حسني عن ديفليه البحيري: "فنان عالمي وتصميماته خيالية"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
آية حسني عن ديفليه البحيري: فنان عالمي وتصميماته خيالية
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الفجر الفني
 
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ظهرت الإعلامية آية حسني مقدمة برنامج "العيلة" على شاشة قناة "الحياة" خلال عرض ديفليه مصمم الأزياء المصري والعالمي هانى البحيري، وسط حضور عدد جماهيرى كبير من نجمات الفن والمجتمع الذى يقام فى أحد فنادق القاهرة الكبري. 

وأكدت الإعلامية، أن هاني البحيري، من المفضلين لها وأنه يعد من أمهر الشخصيات فى مجاله، لافتة إلى أن عرض الأزياء أكثر من رائع والتصميمات خالية وجودتها على مستوى عالي.

وحضر عرض الأزياء، عدد كبير من الفنانات على رأسهم بوسي شلبي وإلهام شاهين وليلى علوي ونيكول سابا، فضلًا عن التقديم الكوميدي الذي ظهرت به أبلة فاهيتا، في بداية العرض.


آية حسني عن ديفليه البحيري: "فنان عالمي وتصميماته خيالية"
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