ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج في لقاء القطن التشادي
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
الفجر الرياضي
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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن ملعب بتروسبورت يستضيف لقاء الزمالك والقطن التشادي السبت المقبل في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية.
وقال سويلم: « الزمالك طلب 10آلاف متفرج لحضور اللقاء المقرر إقامته بملعب بتروسبورت».
وعن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قال سويلم : « ملعب وتوقيت مباراة السوبر مازال غامضا حتى الآن في ظل ضغط المباريات الإفريقية والمحلية»
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