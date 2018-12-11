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ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج في لقاء القطن التشادي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج في لقاء القطن التشادي
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الفجر الرياضي
 
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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن ملعب بتروسبورت يستضيف لقاء الزمالك والقطن التشادي السبت المقبل في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية.


وقال سويلم: « الزمالك طلب 10آلاف متفرج لحضور اللقاء المقرر إقامته بملعب بتروسبورت».


وعن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قال سويلم : «  ملعب وتوقيت مباراة السوبر مازال غامضا حتى الآن في ظل ضغط المباريات الإفريقية والمحلية»

المزيد عن: ثروت سليماني القطن الزمالك والقطن الزمالك
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