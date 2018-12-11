ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج في لقاء القطن التشادي





كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن ملعب بتروسبورت يستضيف لقاء الزمالك والقطن التشادي السبت المقبل في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية.









وقال سويلم: « الزمالك طلب 10آلاف متفرج لحضور اللقاء المقرر إقامته بملعب بتروسبورت».









وعن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قال سويلم : « ملعب وتوقيت مباراة السوبر مازال غامضا حتى الآن في ظل ضغط المباريات الإفريقية والمحلية»



