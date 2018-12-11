الأهلي يستلم أرض "فرع التجمع" بعد صدور القرار الوزاري

وجه مجلس إدارة الناي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي عقد جلسته مساء اليوم، الاثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، الشكر للعامري فاروق نائب الرئيس، على المجهود الكبير المبذول في ملف أرض فرع النادي الرابع الجديد بالتجمع الخامس، بعدما نجحت جهود النادي الأهلي في إنهاء كافة الأمور المتعلقة بأرض الفرع الجديد، التي تم توقيع عقودها يوم الـ25 من سبتمبر الماضي، وصدر، اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم 1116، الخاص باستلام الأرض نظير مبلغ قدره 700 مليون جنيه. يسددها النادي طبقا لشروط التعاقد.





كما قام المجلس بتشكيل لجنة، برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية كلٍ من؛ إبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة، للاستفادة بخبراتهم في تسويق العضويات بالفرع الجديد، رغم الحجم المتزايد على التقدم بطلبات الاشتراك بالفرع والتي تلقّاها الأهلي يوميًا، بعد فتح الاشتراك في الفرع نظير مبلغ وقدره 200 ألف جنيه. ويمكن للعضو المشترك في فرع التجمع استكمال قيمة عضويته في جميع فروع النادي خلال فترة أربع سنوات.



