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عاجل.. شوبير يحسم مصير ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:37 ص
عاجل.. شوبير يحسم مصير ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لم يترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري فى ظل وجود هاني أبو ريدة.


وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" نملك رئيس محترم، يتم مهاجمته "عمال على بطال" بشكل مبالغ فيه وغير لائق أحيانا".


واتم متسائلا : لدينا هاني ابو ريدة، فكيف أن ارشح نفسي رئيسا عليه ؟!

المزيد عن: هاني أبوريدة شوبير برنامج الماتش الجبلاية اتحاد الكرة أحمد شوبير
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