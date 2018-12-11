"أديب": العالم تناول واقعة الهرم وكأنه العجيبة الثامنة



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن الواقعة لا تستحق كل هذا الصخب من الإعلام الأجنبي، مضيفا أن الشاب الدنماركي يدلي بتصريحات عن الواقعة، معتبرا أنه يبحث عن الشهرة.



وأثار انتشار مقطع فيديو إباحي صوره شاب دنماركي أعلى هرم خوفو حالة من الضجة، وجاري حاليا التحقيق في صحة الفيديو.



أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من تناول كافة وسائل الإعلام الأجنبية لواقعة تصوير شاب دنماركي فيلم إباحي أعلى الهرم، قائلا: "اعتبره انتصار، وكأنه عجائب الدنيا أصبحت تمانية".