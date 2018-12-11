عمرو أديب عن حملة "مصر الدفيانة": "شرف ليا ولأهلي من بعدي مشاركتي فيها"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن توزيع البطاطين بدأ من اليوم بالتعاون مع جمعية الأورمان، مضيفا: "البرد مبيستناش.. وده لا حسنة ولا منة ولا صدقة ده حق الناس علينا"، موجها التحية لكل من شارك في الحملة.



وأضاف: "شرف ليا ولأهلي من بعدي أن اسمي سنة وراء سنة موجود على عربيات توزيع البطاطين"، متابعا: "البلد فيها خير، والمصريين في قلوبهم رحمة".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن حصيلة حملة "مصر الدفيانة" لتوزيع البطاطين في أول يوم لها، بلغت نصف مليون بطانية ولحاف، بالإضافة إلى 4 مليون جنيه.