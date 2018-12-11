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عمرو أديب عن حملة "مصر الدفيانة": "شرف ليا ولأهلي من بعدي مشاركتي فيها"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:42 ص
عمرو أديب عن حملة مصر الدفيانة: شرف ليا ولأهلي من بعدي مشاركتي فيها
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حصيلة حملة "مصر الدفيانة" لتوزيع البطاطين في أول يوم لها، بلغت نصف مليون بطانية ولحاف، بالإضافة إلى 4 مليون جنيه.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن توزيع البطاطين بدأ من اليوم بالتعاون مع جمعية الأورمان، مضيفا: "البرد مبيستناش.. وده لا حسنة ولا منة ولا صدقة ده حق الناس علينا"، موجها التحية لكل من شارك في الحملة.

وأضاف: "شرف ليا ولأهلي من بعدي أن اسمي سنة وراء سنة موجود على عربيات توزيع البطاطين"، متابعا: "البلد فيها خير، والمصريين في قلوبهم رحمة".
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