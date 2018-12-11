أحمد سمير: سكرتير عام الكوميسا أشادت بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي

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قال الإعلامي أحمد سمير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم سكرتير عام تجمع الكوميسا بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة ووزيرة الاستثمار.



وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن سكرتير عام الكوميسا تحدثت عن تقدير الدور المصري فيما يتعلق بجهود التنمية في إفريقيا، وأشادت بتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.



وتابع أن سكرتير عام الكوميسا أشادت بالتحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، والذي يمثل فرص متميزة للشراكة مع دول أعضاء تجمع الكوميسا، واشادت إلى محورية مصر في دفع حركة الاستثمار كحلقة وصل رئيسية تربط بين إفريقيا وأسيا وأوروبا.

